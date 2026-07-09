Жители иранского Аккала услышали несколько взрывов

Несколько взрывов прозвучало в районе иранского города Аккала, местные источники сообщают о возможном попадании снарядов в железнодорожный мост.
Об этом сообщает Fars.
По данным агентства, точное местоположение взрывов пока не установлено.
«Некоторые местные источники сообщают о попадании нескольких снарядов в мост, расположенный на железнодорожной линии в западной части города Аккала», — говорится в публикации.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
Иранские СМИ сообщают о взрывах в городе Сирик на юге страны. Также поступает информация о взрывах в Бендер-Аббасе.