МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У стран Евросоюза нет возможности в достаточной мере финансировать киевский режим в конфликте с Россией, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
«Европа поддерживает Украину, потому что считает, что способна это делать. Но на самом деле она знает, что не способна», — отметил он.
По словам Бо, у европейских стран не хватает средств для финансирования киевского режима.
«Если говорить о кредите на девяносто миллиардов евро, решение по которым приняли в мае, то эти деньги рассчитаны на два года. То есть по сорок пять миллиардов в год. И две трети этой суммы, или примерно тридцать миллиардов, на самом деле идут прямо в европейский военно-промышленный комплекс. А самой Украине достанется только пятнадцать миллиардов. Проблема в том, что у Европы нет этих денег. Их нужно занять», — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.