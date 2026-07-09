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«Украине достанется». На Западе сообщили печальную новость Киеву

Аналитик Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. У стран Евросоюза нет возможности в достаточной мере финансировать киевский режим в конфликте с Россией, заявил полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

«Европа поддерживает Украину, потому что считает, что способна это делать. Но на самом деле она знает, что не способна», — отметил он.

По словам Бо, у европейских стран не хватает средств для финансирования киевского режима.

«Если говорить о кредите на девяносто миллиардов евро, решение по которым приняли в мае, то эти деньги рассчитаны на два года. То есть по сорок пять миллиардов в год. И две трети этой суммы, или примерно тридцать миллиардов, на самом деле идут прямо в европейский военно-промышленный комплекс. А самой Украине достанется только пятнадцать миллиардов. Проблема в том, что у Европы нет этих денег. Их нужно занять», — подчеркнул аналитик.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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