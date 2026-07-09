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Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3811 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3811, ранены 16 740 человек.

КАРАКАС, 9 июл — РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения в Венесуэле выросло до 3811, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

«По данным на 8 июля, погибли 3811 человек, ранены 16 740 человек, спасены 6 462 человек», — сказал он.

Венесуэла в конце июня пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны, вызвав многочисленные разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. После землетрясений власти начали масштабную проверку технического состояния зданий и организовали временное размещение жителей, покинувших свои дома.

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