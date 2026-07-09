Эксперт Степанов: передача лицензии на Patriot Киеву должна обезопасить ОПК США

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Передача Украине лицензии на производство зенитных ракетных комплексов Patriot является попыткой Вашингтона обезопасить отдельные территории, где в перспективе могут быть локализованы предприятия американского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Это попытка выдать карт-бланш киевскому режиму и обезопасить отдельные территории, где будут локализованы предприятия американского ОПК. Это демонстрация прямой военно-политической поддержки и попытка воспрепятствования ликвидации оборонно-промышленного потенциала киевского режима, который используется для нанесения ударов вглубь российской территории», — заявил эксперт, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.
Кроме того, считает Степанов, трансфер технологий предполагает развертывание дорогостоящих линий производства, однако инвесторы из оборонного сектора США вряд ли готовы рисковать. «Все подобные объекты на территории, подконтрольной киевскому режиму, будут рассматриваться российской стороной в качестве легитимных целей. Мы уже видели подобные обещания: Rheinmetall обещал построить заводы по сборке БМП Lynx, но ни заводов, ни бронемашин мы не увидели. Инвесторы не готовы к таким рискованным авантюрам, где они не смогут обеспечить безопасность своих активов. Заявление Трампа — это скорее маркер публичной медийной поддержки, нежели реальный практический шаг», — отметил Степанов.
Ранее Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил о намерении передать Киеву лицензию на производство Patriot.