Эксперт Степанов: передача лицензии на Patriot Киеву должна обезопасить ОПК США

Кроме того, считает Степанов, трансфер технологий предполагает развертывание дорогостоящих линий производства, однако инвесторы из оборонного сектора США вряд ли готовы рисковать. «Все подобные объекты на территории, подконтрольной киевскому режиму, будут рассматриваться российской стороной в качестве легитимных целей. Мы уже видели подобные обещания: Rheinmetall обещал построить заводы по сборке БМП Lynx, но ни заводов, ни бронемашин мы не увидели. Инвесторы не готовы к таким рискованным авантюрам, где они не смогут обеспечить безопасность своих активов. Заявление Трампа — это скорее маркер публичной медийной поддержки, нежели реальный практический шаг», — отметил Степанов.