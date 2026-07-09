В иранском городе Аккала прогремели взрывы

ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Аккала на севере Ирана, передает иранское агентство Fars.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
«Несколько минут назад жители города Аккала сообщили о нескольких взрывах в городе. Местные источники сообщают, что несколько вражеских снарядов попали в мост Актаке-хан на железнодорожной линии в западной части Аккалы», — говорится в сообщении.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.