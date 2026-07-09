Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В иранском городе Аккала прогремели взрывы

В городе Аккала на севере Ирана прогремели взрывы.

ТЕГЕРАН, 9 июл — РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Аккала на севере Ирана, передает иранское агентство Fars.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.

«Несколько минут назад жители города Аккала сообщили о нескольких взрывах в городе. Местные источники сообщают, что несколько вражеских снарядов попали в мост Актаке-хан на железнодорожной линии в западной части Аккалы», — говорится в сообщении.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше