Трамп раскрыл планы по будущим саммитам НАТО

Американский президент также вновь высказался о роли США в НАТО. По его словам, Вашингтон на протяжении долгого времени нес значительные расходы, обеспечивая безопасность своих союзников. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в составе альянса прежде всего для защиты партнеров, а не собственной страны.