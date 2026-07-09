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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3800 человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3811.

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3811.

Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, по состоянию на 8 июля погиб 3811 человек, ещё 16 740 получили ранения. Спасти удалось 6462 человека.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 3685 человек.

Корреспондент RT Юксеалис Ринкон рассказала, что сейсмостойкость построенного при участии России ЖК «Фуэрте-Тиуна» сыграла ключевую роль в спасении жизни тысяч венесуэльцев.

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