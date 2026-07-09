В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — проинформировал губернатор в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше