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Браун: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом

Манера поведения Зеленского на встрече с Трампом свидетельствует о наличии страха.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре выглядел напуганным, заявила американский эксперт в области невербальной коммуникации Трейси Браун.

По ее мнению, в ходе встречи глава Белого дома выглядел более уверенным и властным.

«Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает», — отметила Браун.

Она добавила, что манера поведения Зеленского демонстрирует его неспособность доминировать в диалоге. Более того, выражение его лица, в частности, движения бровей, свидетельствуют о наличии страха.

Накануне Трамп признал, что больше разговаривает с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с Зеленским.

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