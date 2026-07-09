Браун: Зеленский выглядел напуганным на встрече с Трампом

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкаре выглядел напуганным, заявила американский эксперт в области невербальной коммуникации Трейси Браун.
По ее мнению, в ходе встречи глава Белого дома выглядел более уверенным и властным.
«Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает», — отметила Браун.
Она добавила, что манера поведения Зеленского демонстрирует его неспособность доминировать в диалоге. Более того, выражение его лица, в частности, движения бровей, свидетельствуют о наличии страха.
Накануне Трамп признал, что больше разговаривает с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с Зеленским.