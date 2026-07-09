Марочко: у ВСУ на нескольких участках в Харьковской области обрушается фронт

«В целом по Харьковской области идет позитивная динамика. Группировка войск “Запад” выполняет задачи специальной военной операции, продвигаясь на разных участках местности. Здесь есть элементы обрушения фронта украинских боевиков, следовательно, наши военнослужащие нарастили продвижение на данном направлении», — сказал он.