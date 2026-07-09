Марочко: у ВСУ на нескольких участках в Харьковской области обрушается фронт

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Линия фронта на ряде участков Харьковской области обрушается у Вооруженных сил Украины на фоне наступления российской группировки войск «Запад». Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В целом по Харьковской области идет позитивная динамика. Группировка войск “Запад” выполняет задачи специальной военной операции, продвигаясь на разных участках местности. Здесь есть элементы обрушения фронта украинских боевиков, следовательно, наши военнослужащие нарастили продвижение на данном направлении», — сказал он.
Марочко предположил, что в ближайшее время в Минобороны РФ заявят об освобождении ряда поселений Харьковской области.