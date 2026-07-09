Сергей Лавров встретился с главой МИД Мали Абдулаем Диопом

Лавров 8 июля на заседании совета министров иностранных дел Россия — АГС в Ниамее заявил, что Россия и страны Конфедерации государств Сахеля достигли значительных успехов в деле интеграции и формирования новой архитектуры региональной безопасности под эгидой альянса. Как сообщил Лавров, в Ниамее он находится впервые. Министр отметил примечательность ситуации: за последнее время ему довелось посетить все три столицы государств Сахеля.