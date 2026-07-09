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Сергей Лавров встретился с главой МИД Мали Абдулаем Диопом

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом на полях вторых министерских консультаций Россия — Конфедерация государств Сахеля (АГС, включает в себя Буркина-Фасо, Мали и Нигер). Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Источник: Новости Mail

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы российско-малийских отношений, носящих традиционно дружественный характер.

«Рассмотрена проблематика наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в области энергетики, геологии, освоения запасов минерального сырья, строительства инфраструктуры, транспорта, в том числе в контексте выполнения решений состоявшегося в мае в Казани второго заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству», — заявили в дипломатическом ведомстве.

При этом также отдельное внимание было уделено развитию научно-технических, образовательных, культурных и спортивных связей между государствами.

Обе стороны подтвердили настрой на углубление доверительного политического диалога и координации действий на глобальной арене, дальнейшее тесное сотрудничество в противодействии терроризму, в том числе в Сахаро-Сахельском регионе.

Россия совместно со странами АГС ранее в этот день заявила о наличии сговора, в который вовлечены Украина, Франция и действующие в регионе террористические группировки. В совместном документе зафиксировано, что стороны «решительно осудили такие деструктивные действия, нацеленные на подрыв государственности стран конфедерации и стабильности в регионе».

Лавров 8 июля на заседании совета министров иностранных дел Россия — АГС в Ниамее заявил, что Россия и страны Конфедерации государств Сахеля достигли значительных успехов в деле интеграции и формирования новой архитектуры региональной безопасности под эгидой альянса. Как сообщил Лавров, в Ниамее он находится впервые. Министр отметил примечательность ситуации: за последнее время ему довелось посетить все три столицы государств Сахеля.

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