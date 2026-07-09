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Трамп ответил на слухи о Мачадо после землетрясений в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о том, что его администрация вмешалась в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить Венесуэлу после произошедших в стране землетрясений.

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о том, что его администрация вмешалась в планы венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо посетить Венесуэлу после произошедших в стране землетрясений. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета.

Таким образом Трамп прокомментировал публикацию, появившуюся в начале июля в газете New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждало, что американские власти не поддержали просьбу Мачадо о поездке в Венесуэлу, где она намеревалась участвовать в оказании помощи после разрушительных землетрясений.

Комментируя эти сообщения, президент США заявил, что не давал каких-либо указаний по этому вопросу. По его словам, он «никому ничего не говорил» относительно планов венесуэльского политика.

Трамп также отметил, что не видит причин плохо относиться к Марии Корине Мачадо, поскольку, как он заявил, она подарила ему Нобелевскую премию.

В конце июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и других регионах страны. Стихийное бедствие привело к многочисленным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. После этого власти организовали проверку технического состояния зданий и временное размещение жителей, покинувших свои дома.

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