Трамп ответил на слухи о Мачадо после землетрясений в Венесуэле

Таким образом Трамп прокомментировал публикацию, появившуюся в начале июля в газете New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждало, что американские власти не поддержали просьбу Мачадо о поездке в Венесуэлу, где она намеревалась участвовать в оказании помощи после разрушительных землетрясений.
Комментируя эти сообщения, президент США заявил, что не давал каких-либо указаний по этому вопросу. По его словам, он «никому ничего не говорил» относительно планов венесуэльского политика.
Трамп также отметил, что не видит причин плохо относиться к Марии Корине Мачадо, поскольку, как он заявил, она подарила ему Нобелевскую премию.
В конце июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и других регионах страны. Стихийное бедствие привело к многочисленным разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. После этого власти организовали проверку технического состояния зданий и временное размещение жителей, покинувших свои дома.
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