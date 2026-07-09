Развитие дорожного хозяйства Иркутска обсудили на совещании в Заксобрании региона

«Насколько нам позволяет финансирование, мы проводим текущий ремонт по устранению дефектов покрытия. Наряду с этим ведем комплексный ремонт: не просто кладем асфальт, но и обустраиваем тротуары, парковочные места, остановки, делаем ливневки и так далее. В приоритете — участки с большим трафиком и ключевые дороги, которые связывают между собой районы города, — цитирует Сергея Гаврина пресс-служба мэрии. — Конечно, есть проблемы и по содержанию города. Еще в 2018 году потребность была на 2,7 миллиарда рублей. В текущей ситуации ориентировочно нам необходимо не менее 4,5 миллиарда рублей. Фактически же в бюджете на эти цели заложено 1,6 миллиарда».