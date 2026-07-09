Развитие дорожного хозяйства Иркутска обсудили на совещании в Заксобрании региона

На площадке Законодательного собрания Иркутской области состоялось совещание на тему «Развитие дорожного хозяйства в Иркутске».
В мероприятии приняли участие председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству ЗС региона Виктор Побойкин, министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации областного центра Сергей Гаврин, председатель комиссии по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды городской Думы Александр Сафронов, депутаты Думы Иркутска.
С отчетом о текущем состоянии и проблемах дорожной инфраструктуры Иркутска выступил Сергей Гаврин. Он рассказал, что сегодня общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в Иркутске составляет больше тысячи километров. При этом нормативным требованиям соответствует 64%.
«Насколько нам позволяет финансирование, мы проводим текущий ремонт по устранению дефектов покрытия. Наряду с этим ведем комплексный ремонт: не просто кладем асфальт, но и обустраиваем тротуары, парковочные места, остановки, делаем ливневки и так далее. В приоритете — участки с большим трафиком и ключевые дороги, которые связывают между собой районы города, — цитирует Сергея Гаврина пресс-служба мэрии. — Конечно, есть проблемы и по содержанию города. Еще в 2018 году потребность была на 2,7 миллиарда рублей. В текущей ситуации ориентировочно нам необходимо не менее 4,5 миллиарда рублей. Фактически же в бюджете на эти цели заложено 1,6 миллиарда».
Как отметил депутат Законодательного собрания Дмитрий Ружников, уже не первый год обсуждается вопрос о том, что Иркутску как областному центру должно выделяться больше средств из регионального дорожного фонда.
«Сегодня в Иркутск направляется около 3%. Однако все мы понимаем, что здесь проживает большая часть населения региона, нагрузка на дорожную сеть колоссальная. Более того, у Иркутска готова вся документация на реконструкцию Байкальского кольца, в работе проекты Лермонтовской и Маратовской развязок, их необходимо строить. Мы понимаем, что самостоятельно город не потянет многомиллиардные проекты. Мы готовы встречаться на любых площадках, главная задача — решать вопросы по развитию дорожной сети Иркутска», — подчеркнул Дмитрий Ружников.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году ремонтировали 34 участка дорог. По девяти из них заключены двухлетние контакты, реализация которых продолжена в этом году. Протяженность этих участков меньше 17 км.
«Чтобы привести городские дороги к нормативным требованиям, ежегодно необходимо ремонтировать 10% дорог в Иркутске — это как минимум 90 — 100 км в год», — сказал Сергей Гаврин.
По предложению министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова совместно с администрацией города будет разработана пятилетняя программа по развитию автомобильных дорог областного центра.
«Иркутск — крупный транспортный центр, где соединяются местные и транзитные потоки транспорта, ежедневно из соседних населенных пунктов на работу и учебу приезжают тысячи человек. Пятилетняя программа развития автомобильных дорог позволит создать реестр дорожных объектов, которые необходимо привести в нормативное состояние, построить для комфортного движения жителей и понимать, какое финансирование для этого потребуется и из каких источников», — сказал Максим Лобанов.
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