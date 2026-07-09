Трамп: «Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы наравне с Лениным»

«Коммунизм легко продать. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы наравне с Лениным. Я был бы не хуже любого из них. “Вам больше никогда не придется платить за жилье”. Но они не говорят, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете», — заявил господин Трамп.