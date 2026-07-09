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Трамп: «Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы наравне с Лениным»

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой коммунистической идеологии. На пресс-конференции в Анкаре он заявил, что она очень привлекательна на уровне лозунгов, и что он сам мог бы быть прекрасным идеологом, однако президент убежден, что эти идеи несут за собой лишь катастрофу.

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой коммунистической идеологии. На пресс-конференции в Анкаре он заявил, что она очень привлекательна на уровне лозунгов, и что он сам мог бы быть прекрасным идеологом, однако президент убежден, что эти идеи несут за собой лишь катастрофу.

«Коммунизм легко продать. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы наравне с Лениным. Я был бы не хуже любого из них. “Вам больше никогда не придется платить за жилье”. Но они не говорят, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете», — заявил господин Трамп.

Сейчас из-за «сползания США в коммунизм» страна находится в большей опасности, чем во время двух мировых войн, заявил президент. «Потому что если ты устанавливаешь коммунизм, назад пути уже нет. Никогда не возвращаешься. Ты умираешь в нищете. Ты умираешь. Умираешь ужасной смертью. Умираешь в нищете, и все это становится очень злым и мерзким», — сказал господин Трамп.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал своих оппонентов из Демократической партии США. Он заявил, что они не борются с коммунистами в своих рядах. Президент утверждал, что для Соединенных Штатов эта идеология — главная угроза за всю историю страны.

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