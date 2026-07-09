Россияне выпили меньше всего алкоголя за последние 30 лет

Потребление алкоголя в России опустилось до самого низкого уровня с 1997—1998 годов.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные статистики.
За последние 12 месяцев на душу населения пришлось 7,62 л спиртного. Показатель сократился на 0,44 л с начала года. В последний раз столь низкое потребление фиксировалось в 1997—1998 годах — тогда оно держалось на отметке 7,6 л на человека.
При этом эксперты отмечают, что в 1990-е годы значительную долю рынка занимал нелегальный сектор, поэтому нынешнее снижение выглядит ещё более существенным.
Меньше всего алкоголя употребляют на Северном Кавказе: в Чечне — 0,02 л, в Ингушетии — 0,62 л, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,09 л. В Москве показатель составил 4,6 л, в Санкт-Петербурге — 5,96 л. В Татарстане выпили 9,47 л, в Свердловской области — 9,98 л на человека.
Ранее сообщалось, что самыми пьющими регионами России оказались Ненецкий автономный округ (НАО), Еврейская автономная область и Чукотка.