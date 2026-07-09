Россияне выпили меньше всего алкоголя за последние 30 лет

За последние 12 месяцев на душу населения пришлось 7,62 л спиртного. Показатель сократился на 0,44 л с начала года. В последний раз столь низкое потребление фиксировалось в 1997—1998 годах — тогда оно держалось на отметке 7,6 л на человека.