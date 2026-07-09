Совфед направил приглашения для наблюдения за выборами зарубежным адресатам

Ранее пресс-служба СФ сообщала, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила приглашения иностранным наблюдателям из числа международных организаций и национальных парламентов принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что ЦИК направил приглашения для участия в наблюдении за выборами в 12 организаций и 103 страны мира.