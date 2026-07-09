Иран пообещал мощный ответ после новой серии ударов США

До этого иранские СМИ сообщили, что американские военные нанесли серию ударов по нескольким районам страны. Под атакой оказались, в частности, объекты в районе города Бушер, Бендер-Аббаса и Сирика, а также районы вдоль побережья Ирана. При этом иранская сторона заявила, что атомная электростанция в Бушере не получила повреждений. Информации о масштабах последствий атак и возможных целях ответных действий Тегерана пока нет.