Написавшая Путину испанская школьница хочет получить гражданство России

Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко принял семью девочки в главном здании дипмиссии. Поводом для встречи стало письмо, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.