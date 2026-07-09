Написавшая Путину испанская школьница хочет получить гражданство России

МАДРИД, 9 июл — РИА Новости. Испанская школьница Люсия, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила РИА Новости о желании получить гражданство возглавляемой им страны.
«Я люблю Россию и люблю Испанию. Мне хотелось бы иметь двойное гражданство, получить российское гражданство, но не потерять испанское», — сказала она.
Школьница подчеркнула, что ей с детства нравятся Россия, народ и президент страны, а встреча с Путиным для нее — большая мечта.
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко принял семью девочки в главном здании дипмиссии. Поводом для встречи стало письмо, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.