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Трамп заявил, что США могут вывести все свои войска из Европы

Трамп заявил, что США могут вывести все свои войска из Европы из-за Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном выводе американских вооруженных сил из Европы в ответ на текущую политику европейских стран. Президент сделал это заявление в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО, прошедшего в Анкаре.

Трамп подверг критике позицию европейских государств по вопросу суверенитета Гренландии, подчеркнув, что Европа не оказывает США ожидаемой поддержки в этом вопросе.

«Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — заявил он.

Также глава Белого дома предупредил Европу о необходимости проявлять осторожность, особенно в свете существующих проблем с миграцией и энергетической безопасностью.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен обещала дать отпор Трампу и защищать Гренландию.

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