Трамп заявил, что США могут вывести все свои войска из Европы

Трамп подверг критике позицию европейских государств по вопросу суверенитета Гренландии, подчеркнув, что Европа не оказывает США ожидаемой поддержки в этом вопросе.
«Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — заявил он.
Также глава Белого дома предупредил Европу о необходимости проявлять осторожность, особенно в свете существующих проблем с миграцией и энергетической безопасностью.
Ранее премьер Дании Метте Фредериксен обещала дать отпор Трампу и защищать Гренландию.