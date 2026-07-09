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Власти Нью-Йорка рассказали о состоянии аварийного небоскреба

Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 9 июл — РИА Новости. Аварийный небоскреб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии, а на месте уже ведутся работы по восстановлению поврежденных этажей, сообщили в Департаменте строительства (DOB).

Ранее во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.

«Мы наблюдали за зданием в течение многих часов и не заметили никакого движения (конструкции — ред.)… На данный момент ситуация остается стабильной и безопасной», — заявил комиссар DOB Ахмед Тигани.

По его словам, на объект уже завезены материалы для укрепления поврежденных этажей, и в ближайшее время аналогичные ремонтные работы начнутся на остальных участках здания.

Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например, штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.

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