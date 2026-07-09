Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

Страховые, социальные, накопительные и военные пенсии будут проиндексированы в 2027 году, однако точные параметры повышения определят с учётом экономической ситуации ближе к концу года, сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Об сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как пояснила доцент, все виды пенсий повышаются ежегодно в обязательном порядке.
Она уточнила, что привычные сроки индексации страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января предусмотрены два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля.
Порядок индексации социальных пенсий останется прежним и запланирован на 1 апреля. С 1 августа 2027 года также произойдёт плановый перерасчёт выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий.
В октябре пенсии военных вырастут за счёт плановой индексации.
«Итоговый размер повышения будет определён после оценки экономической ситуации ближе к концу года», — сказала Иванова-Швец.
Ранее юрист Андрей Лаврентьев рассказал, что пенсионерам до конца лета стоит проверить актуальность документов, чтобы избежать задержек выплат или их временной приостановки.