SCMP: Гонконг требует отчета от компании, чей самолет перехватили силы НАТО

По информации издания, рейс CX257 Cathay Pacific вылетел из Гонконга 4 июля с более чем 300 пассажирами на борту, направляясь в лондонский аэропорт Хитроу. Когда борт вошел в воздушное пространство Румынии, он, по не ясным пока причинам, не установил вовремя связь со службой управления воздушным движением этой страны, и при приближении борта к границе с Венгрией на его перехват были подняты венгерские истребители Gripen. Издание приводит информацию Министерства обороны Венгрии, где указывается, что была задействована пара «дежурных истребителей НАТО (перехватчиков)». Отмечается, что венгерский истребитель «визуально предупредил» китайский самолет, «после чего тот установил связь с диспетчерской службой».