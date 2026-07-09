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Бо: Европа не способна поддерживать Украину в конфликте с Россией

Страны Евросоюза объективно не располагают достаточными ресурсами для финансирования Украины.

Источник: Аргументы и факты

Бывший полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что государства Евросоюза объективно не располагают достаточными ресурсами для финансирования Украины в ее противостоянии с Россией.

По его словам, хотя Европа оказывает поддержку Украине, основываясь на убеждении в своей финансовой состоятельности, однако на деле она осознает, что ее возможности ограничены.

Бо также подчеркнул, что ЕС приходится прибегать к займам для обеспечения необходимого уровня финансирования Украины.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев также заявил, что страна исчерпала вооружение для помощи Украине.

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