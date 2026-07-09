Напомним, полковник Арцрун Ованнисян возглавил Национальный оборонный исследовательский университет Армении. Ранее он открыто заявлял, что при победе фашистской Германии в Великой Отечественной войне Гитлер создал бы «независимую, историческую Армению». Ованнисян усомнился в победе советских войск под Сталинградом и предположил, что при дальнейшем продвижении немцы якобы «освободили» бы Армению.