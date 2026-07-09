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Захарова обвинила Ереван в оправдании нацизма после назначения Ованнисяна

Назначение в Армении на пост главы оборонного университета человека, восхищавшегося Гитлером, вызвало резкую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это предательством памяти армянского народа.

Источник: Life.ru

«Похоже, в Ереване, стремясь в “просвещённую” Европу, заодно готовятся встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для западников истории Второй мировой войны. Идеологические преемники гитлеровцев и коллаборационистов, занимающие сейчас многие высокопоставленные посты в Европе, откровенно оправдывают местных пособников нацистов», — заявила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные назначения в Ереване направлены на разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР. Захарова подчеркнула, что такие действия вычёркивают правду о решающей роли советских народов в избавлении мира от нацизма.

Официальный представитель МИД России назвала позицию Еревана попыткой переформатировать историческую память и забыть о большом вкладе армянского народа в общую победу над нацизмом.

Напомним, полковник Арцрун Ованнисян возглавил Национальный оборонный исследовательский университет Армении. Ранее он открыто заявлял, что при победе фашистской Германии в Великой Отечественной войне Гитлер создал бы «независимую, историческую Армению». Ованнисян усомнился в победе советских войск под Сталинградом и предположил, что при дальнейшем продвижении немцы якобы «освободили» бы Армению.

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