Рабочие продолжают ремонтные работы в аварийной высотке в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 9 июл — РИА Новости. Рабочие продолжают восстановительные работы в аварийном небоскребе в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.
Как передает корреспондент РИА Новости, видно, что рабочие установили дополнительные опоры, которые должны укрепить поврежденные конструкции здания. Продолжаются и иные работы.
Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.