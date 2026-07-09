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Рабочие продолжают ремонтные работы в аварийной высотке в Нью-Йорке

В аварийном небоскребе в Нью-Йорке продолжаются восстановительные работы.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 9 июл — РИА Новости. Рабочие продолжают восстановительные работы в аварийном небоскребе в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.

Как передает корреспондент РИА Новости, видно, что рабочие установили дополнительные опоры, которые должны укрепить поврежденные конструкции здания. Продолжаются и иные работы.

Здание находится в центре Манхэттена, рядом есть важные объекты и достопримечательности, например штаб-квартира ООН, Центральный вокзал, Крайслер-билдинг.

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