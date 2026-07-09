Рабочие продолжают ремонтные работы в аварийной высотке в Нью-Йорке

Во вторник здание, в котором проводились строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани описал ситуацию как чрезвычайно серьезную. Близлежащие к небоскребу улицы были перекрыты.