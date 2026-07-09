Врач посоветовала собрать аптечку для отпуска с ребёнком

Что касается жаропонижающих, то при повторном повышении температуры врач рекомендовала уже не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медпомощью. При этом с насморком и болью в горле помогут сосудосуживающие капли, но использовать их можно не более двух-трёх дней, сверяясь с возрастными ограничениями на упаковке.