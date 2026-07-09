Вероятный преемник Стармера обещает продолжать поддержку Украины

Бернем утверждает, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, правильно и необходимо наращивать инвестиции в оборону. Кроме того, политик заявил, что сосредоточится на снижении зависимости страны от иностранных государств. В качестве еще одного направления своей политики Бернем выделил планы по укреплению сотрудничества с европейскими государствами.