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Вероятный преемник Стармера обещает продолжать поддержку Украины

Вероятный преемник Стармера Бернем обещает оказывать поддержку Киеву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем обещает продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения.

Нынешний премьер Кир Стармер объявил о своей отставке в июне после провала лейбористов на местных выборах. Наиболее вероятным преемником является депутат Энди Бернем. Ожидается, что передача власти состоится до конца июля.

«Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Наши отношения с США как с нашим важнейшим союзником по вопросам обороны и безопасности сохранят решающее значение. Британская поддержка Украины не пошатнется», — написал Бернем в своей статье для газеты Times, в которой он описал основные направления своей будущей политики.

Бернем утверждает, что в ответ на угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, правильно и необходимо наращивать инвестиции в оборону. Кроме того, политик заявил, что сосредоточится на снижении зависимости страны от иностранных государств. В качестве еще одного направления своей политики Бернем выделил планы по укреплению сотрудничества с европейскими государствами.

Ранее бывший заместитель министра обороны Великобритании и последний соперник Бернема Алистер Карнс заявил, что поддерживает его в качестве кандидата на пост лидера правящей Лейбористской партии.

Правящая в Великобритании Лейбористская партия в четверг начнет процедуру смены Стармера на фоне низких рейтингов и после провала на местных выборах. В случае, если кто-то помимо Бернема выдвинет свою кандидатуру, процесс завершится только к 29 августа.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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