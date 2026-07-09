Euronews: Евросоюз обсуждает смягчение запрета виз для российских военнослужащих

Первоначальный проект распространялся на всех, кто как-либо связан с Вооруженными силами РФ, включая административный и логистический персонал. Кроме того, авторы инициативы изначально предлагали считать каждого такого заявителя причастным к боевым действиям на Украине, если он не докажет обратное. Сейчас в проекте документа этого положения нет.