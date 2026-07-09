Трамп сменил самолёт ради показа нового Boeing военным Британии

Журналисты спросили Трампа, не были ли причиной смены воздушного судна какие-либо угрозы. Президент ответил отрицательно и объяснил, что хотел воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать новый Boeing.
«Нет, почему бы они были», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных опасениях.
По словам главы Белого дома, он специально пересел на новый самолёт во время остановки на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании. До этого Трамп вылетел из Анкары на привычном борту номер один.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал себя главной целью для уничтожения со стороны Ирана. Американский лидер заявил, что считает себя ключевой мишенью Тегерана и рассказал об этом журналистам после завершения саммита НАТО.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.