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Взрывы прогремели в Бахрейне при активной воздушной тревоге

На территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.

На территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Взрывы были слышны в Бахрейне», — говорится в публикации.

Сирены также действуют на территории Кувейта.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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