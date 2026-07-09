Взрывы прогремели в Бахрейне при активной воздушной тревоге

На территории Бахрейна прозвучали взрывы, в стране действует сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
«Взрывы были слышны в Бахрейне», — говорится в публикации.
Сирены также действуют на территории Кувейта.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
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