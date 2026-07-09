В Бахрейне прогремели взрывы

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бахрейне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал Al Mayadeen.
«Взрывы были слышны в Бахрейне», — говорится в сообщении канала в соцсети X.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше