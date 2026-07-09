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В Бахрейне прогремели взрывы

В Бахрейне после воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Бахрейне на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ранее МВД Бахрейна сообщило, что в стране звучат сирены воздушной тревоги, жителей призывают найти укрытие.

«Взрывы были слышны в Бахрейне», — говорится в сообщении канала в соцсети X.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в иранских городах Ираншахр, Чабахар, Конарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В последнем, как передавало агентство Mehr, силы ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

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