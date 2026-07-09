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Герой России Головин: бойцы ВС РФ не бросают тела павших товарищей

Российские военнослужащие делают это в том числе под обстрелами, рассказал начальник главного штаба «Юнармии».

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, несмотря на угрозу жизни, не бросали тела павших товарищей после боев в Мариуполе. Об этом ТАСС рассказал представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, начальник главного штаба «Юнармии» Герой России Владислав Головин.

«Я знал и понимал, что — это было после Мариуполя — в лесопосадке, в которой мы находились, остались тела наших боевых товарищей. Я себе не мог позволить переместиться на другое направление, пока я не заберу всех. Шли на риски, шли под обстрел, но эвакуировали и забирали тела погибших», — поделился он.

Освобождение территорий также позволяет позднее возвращаться за павшими товарищами, если тела не удалось эвакуировать сразу на фоне обстрелов противника, добавил Головин.

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