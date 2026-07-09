Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости»: наблюдать за выборами пригласили членов 30 иностранных организаций

По словам полномочного представителя СФ в ЦИК сенатора Сергея Перминова, от стран-участниц ждут объективности, признания суверенитета России и главенства норм национального избирательного права.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу было направлено суммарно 30 адресатам из числа международных организаций и национальных парламентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы верхней палаты.

Отмечается, что приглашения на участие получили: Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Арабский парламент и Организация исламского сотрудничества.

По словам полномочного представителя СФ в ЦИК сенатора Сергея Перминова от стран-участниц ждут объективности, признания суверенитета РФ и главенства норм национального избирательного права.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18−20 сентября.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше