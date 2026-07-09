«Ведомости»: наблюдать за выборами пригласили членов 30 иностранных организаций

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу было направлено суммарно 30 адресатам из числа международных организаций и национальных парламентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы верхней палаты.
Отмечается, что приглашения на участие получили: Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Арабский парламент и Организация исламского сотрудничества.
По словам полномочного представителя СФ в ЦИК сенатора Сергея Перминова от стран-участниц ждут объективности, признания суверенитета РФ и главенства норм национального избирательного права.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут 18−20 сентября.