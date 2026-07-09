Дмитрий Медведев в Красноярске вручил дипломы выпускникам Военного учебного центра СФУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заместитель Председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев находится в Красноярске с рабочим визитом. Вместе с командующим Космическими войсками РФ Александром Головко и губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым он посетил Военный учебный центр имени Героя России генерала армии Виктора Дубынина при Сибирском федеральном университете.
В ходе церемонии Дмитрий Медведев вручил дипломы с отличием 33 выпускникам центра.
«Каждый из вас выбрал для себя высшее призвание — служить нашей стране, служить Отечеству, защищать безопасность и суверенитет нашей Родины, быть опорой нашего государства и народа. Ваши успехи в учёбе — это результат большого труда, дисциплины и верности избранному пути. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием учёбы в военном учебном центре Сибирского федерального университета и присвоением звания лейтенанта», — отметил в своей речи Дмитрий Медведев.
Также на территории учебного центра открыли бюсты легендарных советских летчиков — трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина и Героя Советского Союза, гвардии полковника Георгия Голубева. Памятники изготовило Российское военно-историческое общество.
Кроме того, Александр Головко вручил орден «За военные заслуги» начальнику кафедры военной подготовки Военного учебного центра СФУ полковнику Ивану Сибирякову. Государственная награда присуждена Указом Президента России за высокие личные показатели в служебной деятельности.
«Сибирский федеральный университет — это первый федеральный университет, который был создан по инициативе нашего Президента 20 лет назад. Очень символично, что Аллея славы военно-инженерного института пополнилась сегодня ещё двумя бюстами выдающихся людей, героев России. Выпускникам хочу пожелать успехов в жизни и надёжных товарищей рядом. Благодарю коллег из Военного учебного центра за сохранение лучших традиций образования, а родителей за воспитание достойных сыновей и дочерей нашей Родины», — резюмировал Губернатор Михаил Котюков.