Дмитрий Медведев в Красноярске вручил дипломы выпускникам Военного учебного центра СФУ

«Сибирский федеральный университет — это первый федеральный университет, который был создан по инициативе нашего Президента 20 лет назад. Очень символично, что Аллея славы военно-инженерного института пополнилась сегодня ещё двумя бюстами выдающихся людей, героев России. Выпускникам хочу пожелать успехов в жизни и надёжных товарищей рядом. Благодарю коллег из Военного учебного центра за сохранение лучших традиций образования, а родителей за воспитание достойных сыновей и дочерей нашей Родины», — резюмировал Губернатор Михаил Котюков.