Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО пригрозило Великобритании потерей влиятельной должности

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE), полковник Мартин О’Доннелл заявил, что Великобритания может лишиться одного из ключевых постов в структуре Североатлантического альянса, если не увеличит оборонные расходы до 3,5% ВВП.

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE), полковник Мартин О’Доннелл заявил, что Великобритания может лишиться одного из ключевых постов в структуре Североатлантического альянса, если не увеличит оборонные расходы до 3,5% ВВП. Об этом, как пишет The Times, он рассказал в интервью изданию.

По словам О’Доннелла, последствия могут коснуться не только Соединённого Королевства, но и любого государства — участника НАТО, если оно не будет выполнять взятые на себя обязательства в сфере оборонного финансирования.

Полковник отметил, что тот факт, что с первых лет существования альянса должность заместителя Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе занимали представители Великобритании, а пост Верховного главнокомандующего традиционно принадлежал американской стороне, не означает сохранения такого распределения в будущем.

Ранее сообщалось, что во время ужина лидеров стран НАТО обсуждались не только вопросы увеличения оборонных расходов. В числе тем беседы также были еда и Эрлинг Холанд, выступающий за сборную Норвегии и клуб «Манчестер Сити».

Читайте также: Британия продлила срок АЭС Sizewell до 2055 года из-за цен на энергию.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше