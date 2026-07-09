НАТО пригрозило Великобритании потерей влиятельной должности

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE), полковник Мартин О’Доннелл заявил, что Великобритания может лишиться одного из ключевых постов в структуре Североатлантического альянса, если не увеличит оборонные расходы до 3,5% ВВП. Об этом, как пишет The Times, он рассказал в интервью изданию.
По словам О’Доннелла, последствия могут коснуться не только Соединённого Королевства, но и любого государства — участника НАТО, если оно не будет выполнять взятые на себя обязательства в сфере оборонного финансирования.
Полковник отметил, что тот факт, что с первых лет существования альянса должность заместителя Верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе занимали представители Великобритании, а пост Верховного главнокомандующего традиционно принадлежал американской стороне, не означает сохранения такого распределения в будущем.
Ранее сообщалось, что во время ужина лидеров стран НАТО обсуждались не только вопросы увеличения оборонных расходов. В числе тем беседы также были еда и Эрлинг Холанд, выступающий за сборную Норвегии и клуб «Манчестер Сити».
Читайте также: Британия продлила срок АЭС Sizewell до 2055 года из-за цен на энергию.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.