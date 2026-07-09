НАТО пригрозило Великобритании потерей влиятельной должности

Представитель штаба объединённых Вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE), полковник Мартин О’Доннелл заявил, что Великобритания может лишиться одного из ключевых постов в структуре Североатлантического альянса, если не увеличит оборонные расходы до 3,5% ВВП. Об этом, как пишет The Times, он рассказал в интервью изданию.