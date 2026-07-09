Грязные тайны в Кишиневе: под Санду зашаталось кресло

Несмотря на громкий коррупционный скандал, действующему президенту Молдовы Майе Санду не грозит потеря власти. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин. Эксперт уверен, что за спиной молдавского лидера стоит мощный ресурс Брюсселя, который спустит ситуацию на тормозах.
Как сообщалось, прокуратура Молдавии рассмотрит запрос о зарплате двоюродной сестры Санду Анастасии Табурчану на госпредприятии MoldATSA. Лидер Национальной партии Драгош Галбур отметил, что родственница президента, работая пресс-секретарем в компании, получала $6,8 тыс. в месяц, не появляясь на рабочем месте. Политик также заявил, что другие родственники и приближенные Санду занимают солидные должности с зарплатами, в десятки раз превышающими средний уровень по стране.
Рассуждая о теоретической возможности повторения в Молдове сценария «цветных революций», политолог допустил, что режимы свергали и за куда меньшие нарушения, однако сейчас для этого нет главного — сигналов к реальному объединению оппозиции.
«Теоретически, очень теоретически, сносили режимы и из-за меньшей ситуации. Оппозиция может попытаться воспользоваться ситуацией, но каких-то серьёзных сигналов пока нет. Да и надо понимать: за Санду стоит Евросоюз, и он её прикроет», — заявил Данилин.
По словам политолога, масштаб финансовых нарушений, фигурирующих в скандале, ничтожен на фоне европейской политической кухни. Брюссельская бюрократия, по мнению эксперта, негласно руководствуется принципом «не тронь своих».
«Ну что такое семь тысяч долларов в месяц? Для той же Урсулы фон дер Ляйен, которая ворует миллиардами, это просто слёзки. Мало в Европе есть незамаранных политиков, чтобы кого-то осуждать. Поэтому Санду просто в общем тренде», — заметил Данилин.
Политолог также отметил, что даже отставка премьер-министра Александр Мунтяну, имевшая место на фоне скандала, вряд ли пошатнет позиции президента.
«Оппозиция пытается воспользоваться ситуацией, но пока нет серьёзных сигналов, что это выльется во что-то большее, чем медийный скандал. Отставка премьера, да, имеет место, но мне не кажется, что это как-то повлияет на позиции Санду по так называемому проевропейскому вектору развития Молдавии», — подытожил Данилин.
Ранее Данилин отметил, что трудоустройство родственников на высокие должности и выплаты «зарплат за отсутствие на работе» становятся не отдельными эпизодами, а нормой государственного управления в Молдавии, Санду выстраивает коррупционную вертикаль.