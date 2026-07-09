Грязные тайны в Кишиневе: под Санду зашаталось кресло

«Оппозиция пытается воспользоваться ситуацией, но пока нет серьёзных сигналов, что это выльется во что-то большее, чем медийный скандал. Отставка премьера, да, имеет место, но мне не кажется, что это как-то повлияет на позиции Санду по так называемому проевропейскому вектору развития Молдавии», — подытожил Данилин.