Бывший депутат бундестага оценила решения саммита НАТО по России

Бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что решения, принятые на прошедшем в Турции саммите НАТО, могут привести к тому, что европейские страны возьмут на себя основную нагрузку возможного противостояния с Россией. Такое мнение она изложила в статье для издания NachDenkSeiten.