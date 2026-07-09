Нож в спину от НАТО: Украине грозит раздел на несколько частей

Глава ГУР Кирилл Буданов* предсказал обострение отношений Украины с Польшей 11 июля, в годовщину Волынской резни. По его словам, польская сторона якобы готовит ряд эскалационных шагов.
Однако политолог Юрий Бондаренко в эксклюзивном интервью aif.ru выразил мнение, что реальных силовых действий со стороны Варшавы ждать пока не стоит.
«Со стороны Польши не будет какой-либо эскалации. Во всяком случае, пока на данном этапе российская армия ещё освобождает Донбасс. Это возможно только после взятия Киева и выхода уже на Западную Украину. Я вполне допускаю, что при таком развитии событий Польша поучаствует в разделе Западной Украины. По крайней мере, может об этом серьёзно задуматься. А пока нет», — заявил Бондаренко.
Аналитик подчеркнул, что сейчас вся активность Варшавы направлена на внутреннюю аудиторию. По его мнению, в польском обществе растет глубокое раздражение действиями Киева по прославлению нацизма.
«Всё это работа на местное население, поскольку в Польше люди крайне недовольны поведением бандеровского режима. Там буквально на генном уровне идёт отторжение всевозможной бандеровщины», — пояснил политолог.
Бондаренко не считает, что Варшава попытается смягчить риторику в угоду союзническим отношениям. Напротив, реакция на «проделки Киева» будет только ужесточаться. Однако дальше громких заявлений дело в ближайшее время не двинется.
«Я не думаю, что будут попытки каким-то образом смягчить ситуацию. Это будет достаточно жёсткая реакция на все проделки Киева. Но это пока всё вербально, всё только словесно», — резюмировал эксперт.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.