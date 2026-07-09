ЕЭК и ООН выходят на новый уровень сотрудничества

«Для нас важно, чтобы международные стандарты и экспертные наработки переходили в практическую плоскость так, чтобы они помогали странам ЕАЭС оптимизировать регулирование, снижать издержки для бизнеса, развивать цифровые инструменты, обеспечивать правовую определённость и укреплять доверие между участниками экономического оборота», — подчеркнул Бахыт Султанов.