ЕЭК и ООН выходят на новый уровень сотрудничества

АСТАНА, 9 июл — Sputnik. Взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Организации Объединённых Наций переходит на качественно новый этап, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов в видеообращении к участникам 59-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
«Для нас важно, чтобы международные стандарты и экспертные наработки переходили в практическую плоскость так, чтобы они помогали странам ЕАЭС оптимизировать регулирование, снижать издержки для бизнеса, развивать цифровые инструменты, обеспечивать правовую определённость и укреплять доверие между участниками экономического оборота», — подчеркнул Бахыт Султанов.
По его словам, в конце мая 2026 года на полях Евразийского экономического форума в Астане стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.
Документ, подчеркнул Султанов, позволит ЕЭК опираться на стандарты ЮНСИТРАЛ при подготовке актов органов Союза в сфере торгового права.
«Конкретные шаги уже зафиксированы в плане на 2026 год: эксперты проведут серию вебинаров, наладят обмен информацией, а ЕЭК окажет содействие в переводе обучающих онлайн-курсов ЮНСИТРАЛ», — отметил министр.
Министр затронул вопросы, стоящие на повестке сессии. В ее программу вошли темы создания консультативного центра по разрешению инвестиционных споров, развития электронной торговли и цифровых платформ, онлайн-платежей, безопасности сделок и вопросов банкротства.