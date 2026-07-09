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ЕЭК и ООН выходят на новый уровень сотрудничества

В конце мая 2026 года на полях Евразийского экономического форума в Астане ЕЭК и ЮНИСТРАЛ подписали Меморандум о взаимопонимании.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 июл — Sputnik. Взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Организации Объединённых Наций переходит на качественно новый этап, заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов в видеообращении к участникам 59-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

«Для нас важно, чтобы международные стандарты и экспертные наработки переходили в практическую плоскость так, чтобы они помогали странам ЕАЭС оптимизировать регулирование, снижать издержки для бизнеса, развивать цифровые инструменты, обеспечивать правовую определённость и укреплять доверие между участниками экономического оборота», — подчеркнул Бахыт Султанов.

По его словам, в конце мая 2026 года на полях Евразийского экономического форума в Астане стороны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ, подчеркнул Султанов, позволит ЕЭК опираться на стандарты ЮНСИТРАЛ при подготовке актов органов Союза в сфере торгового права.

«Конкретные шаги уже зафиксированы в плане на 2026 год: эксперты проведут серию вебинаров, наладят обмен информацией, а ЕЭК окажет содействие в переводе обучающих онлайн-курсов ЮНСИТРАЛ», — отметил министр.

Министр затронул вопросы, стоящие на повестке сессии. В ее программу вошли темы создания консультативного центра по разрешению инвестиционных споров, развития электронной торговли и цифровых платформ, онлайн-платежей, безопасности сделок и вопросов банкротства.

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