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Фанаты Тейлор Свифт раскупили окурки и мусор с ее свадьбы по $25 за штуку

Поклонники Тейлор Свифт заплатили по $25 за мусор со свадьбы певицы и футболиста НФЛ Трэвиса Келси, сообщает AFP. Продавец — художник Джастин Жиньяк — собирал его вокруг арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где и состоялось торжество.

Поклонники Тейлор Свифт заплатили по $25 за мусор со свадьбы певицы и футболиста НФЛ Трэвиса Келси, сообщает AFP. Продавец — художник Джастин Жиньяк — собирал его вокруг арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где и состоялось торжество.

Все предметы, которые художник выставил на продажу, были раскуплены за сутки. Среди лотов были сигаретные бычки, тест на овуляцию, крышки от бутылок с водой, леденцы, полицейская оградительная лента, соломинки, столовые приборы, а также один левый наушник AirPod. Эти вещи продавались поштучно, отмечает агентство.

По словам художника, на продаже первых 50 предметов он заработал $1250 и теперь думает над тем, чтобы выставить на рынок новые лоты. «Ко мне обращаются много “свифти” (Swiftie, фанаты певицы. — “Ъ”), которые просто хотят получить хоть какую-то осязаемую частичку этой свадьбы», — рассказал господин Жиньяк.

Художник продает мусор в упакованном виде — оставленные на улице предметы запечатаны в пластиковые кубы, чтобы избежать протечек или запахов. Он занимается этим уже более 20 лет и свои лоты называет предметами искусства. «Я стараюсь запечатлеть знаковые культурные события Нью-Йорка, и это, похоже, стало одним из крупнейших. Так что это просто попытка сохранить маленькую капсулу времени из того самого момента», — сказал художник.

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла в пятницу. В торжестве приняли участие больше 1 тыс. гостей, среди которых были Пол Маккартни, Эмма Стоун, Селена Гомес и другие знаменитости. Церемонию провел комик Адам Сэндлер, которого называют другом пары.

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