Фанаты Тейлор Свифт раскупили окурки и мусор с ее свадьбы по $25 за штуку

Художник продает мусор в упакованном виде — оставленные на улице предметы запечатаны в пластиковые кубы, чтобы избежать протечек или запахов. Он занимается этим уже более 20 лет и свои лоты называет предметами искусства. «Я стараюсь запечатлеть знаковые культурные события Нью-Йорка, и это, похоже, стало одним из крупнейших. Так что это просто попытка сохранить маленькую капсулу времени из того самого момента», — сказал художник.