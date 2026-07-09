Вице спикер ГД Чернышов: отозвать из отпуска можно только с согласия сотрудника

«Для сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, действует особое правило: с 1 сентября 2026 года их можно отозвать только в исключительных случаях — для предотвращения катастрофы, производственной аварии или ликвидации их последствий (а также последствий стихийного бедствия), но лишь при условии, что требуется непосредственное привлечение конкретного работника, исходя из его трудовой функции», — добавил Чернышов.