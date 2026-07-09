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Вице спикер ГД Чернышов: отозвать из отпуска можно только с согласия сотрудника

Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска — это не просто рабочая договорённость, а процедура, которая чётко регулируется Трудовым кодексом России, напомнил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Источник: RT на русском

Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска — это не просто рабочая договорённость, а процедура, которая чётко регулируется Трудовым кодексом России, напомнил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Ключевое правило закреплено в ст. 125 Трудового кодекса: работника можно отозвать из отпуска только с его письменного согласия. Это принципиально важный момент. Даже если у работодателя есть производственная необходимость — срочный проект, болезнь сотрудника, проверка, авария или форс-мажор, — это не даёт права в одностороннем порядке прервать отпуск. Решение всегда остаётся за работником», — подчеркнул собеседник RT.

При этом, как добавил парламентарий, закон устанавливает категории работников, которых нельзя отзывать из отпуска даже при их согласии: несовершеннолетние и беременные женщины.

«Для сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, действует особое правило: с 1 сентября 2026 года их можно отозвать только в исключительных случаях — для предотвращения катастрофы, производственной аварии или ликвидации их последствий (а также последствий стихийного бедствия), но лишь при условии, что требуется непосредственное привлечение конкретного работника, исходя из его трудовой функции», — добавил Чернышов.

При этом часы такой работы оплачиваются не менее чем в двойном размере, а порядок отзыва желательно заранее закрепить в локальных актах компании, заявил он.

«Если сотрудник согласился прервать отпуск, неиспользованная часть отпуска не сгорает. Её можно использовать в удобное время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску за следующий рабочий год», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Сгенерировано с помощью ИИ.

Есть ещё один важный момент: отпуск не должен превращаться в «разорванный отдых», пояснил он.

«Хотя бы одна часть ежегодного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Это нужно не для соблюдения формальности, а для того, чтобы человек действительно успел полноценно отдохнуть и восстановиться», — рассказал Чернышов.

Нужно понимать, что отзыв из отпуска — это всегда официальная процедура, обратил внимание он.

«Работодатель должен оформить приказ об отзыве, а сотрудник — письменно подтвердить своё согласие. Если этого нет, значит, порядок отзыва нарушен. И наконец, о выплатах. За дни фактической работы сотруднику начисляется заработная плата, а отпускные пересчитываются с учётом неиспользованных дней отдыха», — добавил парламентарий.

Если из-за отзыва образовалась переплата отпускных, работодатель не может просто удержать её из зарплаты по своему решению — для этого нужно отдельное письменное заявление работника, заявил Чернышов.

«При этом человек не теряет оставшуюся часть отпуска: он сможет использовать её позже», — заключил собеседник RT.

Ранее россиян предупредили, что заявление на отпуск лучше подавать минимум за четыре дня.

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