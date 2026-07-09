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Мелони ответила Трампу: конфликт лидеров США и Италии перешел в новую фазу

В ходе саммита НАТО в Анкаре Мелони призналась, что с Трампом у нее дружеские отношения. Что стоит за этими словами — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

После публичной ссоры с американским президентом Дональдом Трампом премьер‑министр Италии Джорджа Мелони заявила, что у них «дружеские отношения». Профайлер, политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что скрывается за этим заявлением.

Напомним, поводом для нового витка напряженности между политиками послужили публикации Трампа в социальных сетях, где он в ироничной форме высказался о желании Мелони сделать совместную фотографию. В частности, глава Белого дома утверждал, что итальянский премьер якобы «умоляла» его о снимке для повышения собственного рейтинга.

Мелони оперативно опровергла эти слова, подчеркнув, что Италия «никогда никого ни о чем не просит», и выразила разочарование тоном, в котором союзник позволяет себе говорить с главой дружественного государства. В поддержку Мелони выступили ведущие политики Италии.

На саммите НАТО в Анкаре журналисты уточнили у Мелони характер их отношений с Трампом. Итальянский премьер назвала их дружескими, однако от дальнейших комментариев отказалась.

«На фоне недавних атак Трампа на Мелони ее формула про “дружеские отношения” — классический ответ лидера среднего веса в альянсе, который не может позволить себе эскалацию с хозяином ядерного зонтика, но и не готов признать зависимое положение открыто. Скорее всего, это не “остыла и нормализовала”, а перевела конфликт в управляемую, ритуальную фазу: публичная демонстрация “дружбы” снижает давление на итальянские рынки и бизнес и снимает с Рима необходимость объяснять, почему у него напряжённые отношения с американским президентом на фоне ростa угроз для НАТО», — пояснил эксперт.

Панкратов отметил, что для Трампа смена тона на площадке альянса «ничего не стоит».

«Он не отказывается от права в любой момент вернуться к язвительным постам, но получает имидж лидера, который умеет “проявлять великодушие” к союзникам при необходимости. С точки зрения российской разведывательной оптики это пример управляемого конфликта в блоке: Вашингтон оставляет за собой право публично унижать союзников и тестировать их лояльность, а национальные лидеры вынуждены закатывать скандал в дипломатическую упаковку, не имея ресурса для симметричного ответа», — добавил специалист.

Ранее эксперт раскрыл, зачем президент США унизил Мелони снимком.

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