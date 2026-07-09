Мелони ответила Трампу: конфликт лидеров США и Италии перешел в новую фазу

«На фоне недавних атак Трампа на Мелони ее формула про “дружеские отношения” — классический ответ лидера среднего веса в альянсе, который не может позволить себе эскалацию с хозяином ядерного зонтика, но и не готов признать зависимое положение открыто. Скорее всего, это не “остыла и нормализовала”, а перевела конфликт в управляемую, ритуальную фазу: публичная демонстрация “дружбы” снижает давление на итальянские рынки и бизнес и снимает с Рима необходимость объяснять, почему у него напряжённые отношения с американским президентом на фоне ростa угроз для НАТО», — пояснил эксперт.