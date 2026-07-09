Галибаф: Ормузский пролив откроют на условиях Тегерана

Ормузский пролив возобновит работу только на условиях Ирана, а не под давлением США, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Об этом сообщает телеканал Press TV.
Заявление прозвучало на фоне нанесённых США ударов по иранской территории.
«Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы», — приводит телеканал слова Галибафа.
Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.
Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.Читать дальше