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Галибаф: Ормузский пролив откроют на условиях Тегерана

Ормузский пролив возобновит работу только на условиях Ирана, а не под давлением США, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Ормузский пролив возобновит работу только на условиях Ирана, а не под давлением США, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Об этом сообщает телеканал Press TV.

Заявление прозвучало на фоне нанесённых США ударов по иранской территории.

«Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы», — приводит телеканал слова Галибафа.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило возобновление ударов по территории Ирана.

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