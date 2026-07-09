В Циндао проведли береговой этап учений «Морское взаимодействие — 2026»

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Представители Военно-морского флота России и ВМС Народно-освободительной армии Китая обменялись опытом в ходе берегового этапа учений «Морское взаимодействие — 2026» в порту Циндао. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
«В порту Циндао Китайской Народной Республики проведена береговая часть российско-китайских военно-морских учений “Морское взаимодействие — 2026”. Командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учений на картах, а экипажи обменялись опытом. Китайские военные моряки ознакомились с гвардейским ракетным крейсером “Варяг”, ознакомились с его историей и возможностями ударного оружия», — информировали в пресс-службе.
Кроме того, проведены культурные и спортивные мероприятия. В дружеском матче по баскетболу состоялось несколько поединков, в последнем из которых российские и китайские моряки участвовали в составе смешанных международных команд.
Военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026» начались 6 июля. Накануне в порт Циндао прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского крейсера «Варяг», корвета «Резкий», дизель-электрической подводной лодки «Уфа», а также спасательного судна «Игорь Белоусов».
С китайской стороны в учениях принимают участие эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
Традиционные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» пройдут в акватории Желтого моря. Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации будут совершенствоваться в проведении совместных спасательных операций, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Одним из этапов учений станет тренировка по оказанию помощи и спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.