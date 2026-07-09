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Артиллеристы «Севера» поразили укрытие ВСУ снарядами «Краснополь»

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подготовил к применению высокоточные корректируемые боеприпасы и поразил все цели, заявили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» вместе с операторами дрона «Орлан-30» поразили корректируемыми снарядами «Краснополь» укрытие с украинскими военными, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе проведения разведывательных мероприятий оператором БПЛА “Орлан-30” была обнаружена группа военнослужащих ВСУ, прибывшая на ротацию и выгружавшая боеприпасы и продовольствие в нескольких домах. Командованием было принято решение нанести удар высокоточными корректируемыми боеприпасами “Краснополь”. Расчет самоходной артиллерийской установки “Мста-С” подготовил к применению высокоточные корректируемые боеприпасы и поразил все цели», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате воздушной разведки были обнаружены военнослужащие ВСУ, занявшие один из брошенных домов в Харьковской области. По дому нанесли удар дронами-камикадзе.

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