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Боец Питон: «Север» поразил пункт управления БПЛА с живой силой ВСУ

По словам военнослужащего, работу артиллерии с воздуха корректировала разведка.

БЕЛГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА, в котором находились до 10 украинских солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС старший разведчик полка с позывным Питон.

«Нужно четким попаданием было выбить именно пункт управления БПЛА ВСУ [в Харьковской области]. В оконный проем, где был расположен данный пункт, залетели вместе с моим расчетом первым же попаданием. Сначала мы залетели 82-мм минами, чтобы поразить живую силу противника, а затем использовали уже добивающую танковую мину ТМ-72, после чего успешно уничтожили данный пункт управления БПЛА ВСУ», — рассказал он.

Питон добавил, что внутри пункта управления БПЛА в момент уничтожения находились до 10 человек личного состава ВСУ. По словам военнослужащего, работу артиллерии с воздуха корректировала разведка «Севера».

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