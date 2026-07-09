ВС РФ эвакуировали из Константиновки семью с ребенком

«Мы приняли рацию, мы слышали. Я выхожу на рацию, на эту связь, и первые слова: “Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации. Сколько вас человек? Раненые, не раненые?” Я перечисляю, связь плохая, я вся дрожу. И потом такие слова: “Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу”, — сказала Юлия.