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ВС РФ эвакуировали из Константиновки семью с ребенком

В Минобороны РФ заявили, что мирные жители поблагодарили российских воинов за помощь и поддержку в сложной ситуации.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки ДНР семью с ребенком. Часть пути их сопровождали дроны, сообщили в Минобороны РФ.

Во время облета жилых кварталов Константиновки операторы БПЛА 1 194-го мотострелкового полка обнаружили в одном из полуразрушенных домов мирных жителей. Убедившись, что дрон российский, они с помощью написанного от руки плаката сообщили, что в здании находится семья с ребенком и попросили о помощи.

«Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута. Затем наши дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район. Здесь их напоили горячим чаем и оказали медицинскую помощь. Эвакуированные из Константиновки мирные жители поблагодарили российских воинов за помощь и поддержку в сложной ситуации», — сказано в сообщении.

Эвакуированная местная жительница Юлия рассказала, что решила рискнуть и написать на плакате «Семья с ребенком», чтобы надпись была видна с подлетающего дрона.

«Мы приняли рацию, мы слышали. Я выхожу на рацию, на эту связь, и первые слова: “Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации. Сколько вас человек? Раненые, не раненые?” Я перечисляю, связь плохая, я вся дрожу. И потом такие слова: “Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу”, — сказала Юлия.