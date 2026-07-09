ВС РФ эвакуировали из Константиновки семью с ребенком

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск эвакуировали из Константиновки ДНР семью с ребенком. Часть пути их сопровождали дроны, сообщили в Минобороны РФ.
Во время облета жилых кварталов Константиновки операторы БПЛА 1 194-го мотострелкового полка обнаружили в одном из полуразрушенных домов мирных жителей. Убедившись, что дрон российский, они с помощью написанного от руки плаката сообщили, что в здании находится семья с ребенком и попросили о помощи.
«Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута. Затем наши дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район. Здесь их напоили горячим чаем и оказали медицинскую помощь. Эвакуированные из Константиновки мирные жители поблагодарили российских воинов за помощь и поддержку в сложной ситуации», — сказано в сообщении.
Эвакуированная местная жительница Юлия рассказала, что решила рискнуть и написать на плакате «Семья с ребенком», чтобы надпись была видна с подлетающего дрона.
«Мы приняли рацию, мы слышали. Я выхожу на рацию, на эту связь, и первые слова: “Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации. Сколько вас человек? Раненые, не раненые?” Я перечисляю, связь плохая, я вся дрожу. И потом такие слова: “Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу”, — сказала Юлия.