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ВСУ потеряли за сутки от действий «Запада» 83 тяжелых квадрокоптера

Также российский бойцы уничтожили 50 пунктов управления беспилотной авиацией и станцию спутниковой связи Starlink, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 83 тяжелых квадрокоптера и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 83 тяжелых квадрокоптера и барражирующий боеприпас противника», — сказал Бигма.

По его данным, вскрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink.

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