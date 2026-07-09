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ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки 14 пунктов управления БПЛА

Также российские военные поразили три вражеских блиндажа с личным составом, заявил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 14 пунктов управления беспилотной авиацией и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 27 антенн связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражены 14 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

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