ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки 14 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 14 пунктов управления беспилотной авиацией и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 27 антенн связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражены 14 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 18 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
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