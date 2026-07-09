Мошенники запустили обманную схему с «инвестботами»

Злоумышленники создали новую схему обмана, распространяя фейковую рекламу инвестиционных чат-ботов под видом нейросетей и обещая быстрый рост капитала.
Об этом РИА Новости рассказали в F6.
Как выяснили специалисты, мошенники действуют через поддельные новости, заманивая пользователей на несуществующие ИИ-платформы.
«Задача злоумышленников — убедить пользователя вложить деньги, обещая быстрое увеличение капитала», — пояснили в компании.
После первого денежного перевода жертву начинают психологически обрабатывать, принуждая вносить всё более крупные суммы.
Всего аналитики обнаружили 64 мошеннических сайта, ориентированных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии.
Около 80% скам-ресурсов маскируются под бренды IT-компаний, 18% — под банки, ещё 2% — под социальные медиа.
Чат-боты работают по одному шаблону: представляются «умным роботом» или торговыми алгоритмами от известного бренда и обещают ежедневный доход в $300.
Для убедительности злоумышленники накручивают фальшивые отзывы.
Одни боты сразу запрашивают у пользователя контактные данные, другие предлагают «посмотреть, как зарабатывать», третьи выясняют, есть ли у человека опыт торговли на бирже.
Специалисты рекомендовали не доверять обещаниям гарантированного дохода, проверять информацию и не полагаться на скриншоты лицензий, размещённые на неофициальных сайтах.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв предупредил, что мошенники начали использовать тему самозапрета на кредиты для кражи персональных данных.